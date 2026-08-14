Traditionsgeschäft in Kettig
Bäckerei Horst Rünz wegen Backofenbrand geschlossen
Die Bäckerei Horst Rünz im Kettiger Ortskern ist wegen eines Brandes vorübergehend geschlossen. Ein Zettel an der Tür macht die
Die Bäckerei Horst Rünz im Kettiger Ortskern ist wegen eines Brandes vorübergehend geschlossen. Ein Zettel an der Tür macht die Kunden auf den Umstand aufmerksam.
Kim Fauss

„Aufgrund eines Backofenbrandes müssen wir unser Geschäft leider bis auf Weiteres schließen“, steht auf einem Zettel an der Eingangstür der Bäckerei Rünz in Kettig. Seit dem 10. August ist sie schon zu. Was passiert ist und wie es nun weiter geht. 

Lesezeit 2 Minuten
Wer dieser Tage seine Brötchen oder Backwaren bei der Kettiger Bäckerei Horst Rünz kaufen wollte, steht vor verschlossenen Türen. Grund ist ein Backofenbrand am Nachmittag des 10. August – und die nun damit verbundenen Aufräumarbeiten. Was genau passiert ist und wie es nun für den Familienbetrieb weiter geht, der sein Handwerk schon seit 1855 betreibt, erklären Ursula und Horst Rünz auf Nachfrage unserer Redaktion.
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