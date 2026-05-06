An zwei Sonntagen im Mai
B9 in Koblenz wegen Arbeiten an Stromleitung gesperrt
Wegen Arbeiten an der Stromüberlandleitung wird die B9 in Richtung Koblenz gesperrt. (Symbolbild)
Wegen Arbeiten an der Stromüberlandleitung wird die B9 in Richtung Koblenz gesperrt. (Symbolbild)
Roland Weihrauch. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Im Mai kommt es an zwei Sonntagen zu Sperrungen auf der B9. Hintergrund sind Arbeiten an der Stromüberlandleitung, die quer über die Bundesstraße führt. 

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Wer an den kommenden beiden Sonntagen plant, mit dem Auto auf der Bundesstraße 9 unterwegs zu sein, könnte auf Hindernisse stoßen: Am 10. und 17. Mai wird die Strecke im Bereich der Anschlussstelle Koblenz-Nord zwischen 6 und 14 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt – die Stadt Koblenz spricht von einer beidseitigen Vollsperrung.

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