Im Mai kommt es an zwei Sonntagen zu Sperrungen auf der B9. Hintergrund sind Arbeiten an der Stromüberlandleitung, die quer über die Bundesstraße führt.
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Wer an den kommenden beiden Sonntagen plant, mit dem Auto auf der Bundesstraße 9 unterwegs zu sein, könnte auf Hindernisse stoßen: Am 10. und 17. Mai wird die Strecke im Bereich der Anschlussstelle Koblenz-Nord zwischen 6 und 14 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt – die Stadt Koblenz spricht von einer beidseitigen Vollsperrung.