Vier Autos beteiligt B9 in Koblenz war wegen Unfall komplett gesperrt 19.12.2024, 11:57 Uhr

Ein Unfall im Berufsverkehr ereignete sich am Donnerstag auf der B9 in Koblenz: Gegen 8 Uhr mussten die Fahrbahnen Richtung Innenstadt komplett gesperrt werden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall auf der B9 in Koblenz ist am Donnerstagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, passierte der Unfall gegen 8 Uhr auf Höhe des McDonald’s. An dem Unfall waren vier Autos beteiligt, die alle abgeschleppt werden mussten.

