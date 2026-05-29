Baustellen und Verkehr
B9 in Koblenz: Sanierung muss sein, aber nicht sofort
Die B9 auf Höhe der Mayener Straße in Koblenz: Die Bundesstraße muss perspektivisch saniert werden – aber das geht jetzt nicht
Die B9 auf Höhe der Mayener Straße in Koblenz: Die Bundesstraße muss perspektivisch saniert werden – aber das geht jetzt nicht sofort los, sagt Tiefbauamtsleiter Kai Mifka.
Alexej Zepik

Vor allem in Sozialen Netzwerken kursieren Schreckensnachrichten, dass in Koblenz nun parallel zum Neubau der Pfaffendorfer Brücke auch die Europabrücke und die B9 saniert würden. Tiefbauamtsleiter Kai Mifka nimmt Stellung zu den Gerüchten.

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In manchen Sozialen Medien herrscht fast so etwas wie Panik: Den Gerüchten zufolge solle jetzt in Koblenz die Europabrücke saniert oder gar neu gebaut werden, während die Stadt durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke verkehrlich ohnehin belastet ist – und nicht nur das, auch die B9 stadtauswärts Richtung Norden werde nun saniert und dafür mindestens teilweise gesperrt, lauten die (Falsch-)Infos.

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