Vor allem in Sozialen Netzwerken kursieren Schreckensnachrichten, dass in Koblenz nun parallel zum Neubau der Pfaffendorfer Brücke auch die Europabrücke und die B9 saniert würden. Tiefbauamtsleiter Kai Mifka nimmt Stellung zu den Gerüchten.
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In manchen Sozialen Medien herrscht fast so etwas wie Panik: Den Gerüchten zufolge solle jetzt in Koblenz die Europabrücke saniert oder gar neu gebaut werden, während die Stadt durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke verkehrlich ohnehin belastet ist – und nicht nur das, auch die B9 stadtauswärts Richtung Norden werde nun saniert und dafür mindestens teilweise gesperrt, lauten die (Falsch-)Infos.