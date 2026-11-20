Leicht Verletzte bei Unfall B9 im Norden von Koblenz war 1,5 Stunden gesperrt Doris Schneider 20.11.2026, 09:03 Uhr

i Auf der B9 bei Koblenz hat es am Donnerstag ordentlich gekracht. Sechs Autos waren an einem Unfall beteiligt. Jens Büttner/dpa

Mitten im Berufsverkehr sind am frühen Donnerstagabend insgesamt sechs Autos bei einem Unfall auf der B9 beteiligt gewesen. Aus Koblenz raus Richtung Andernach kam es zu enormen Staus. Zwei Frauen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Sechs Autos, in denen zehn Menschen saßen, davon drei leicht verletzt: Der Unfall auf der B9 am frühen Donnerstagabend hätte vermutlich um einiges schlimmer ausgehen können. Gegen 17.15 Uhr fuhren die Pkw auf der B9 von Koblenz kommend in Richtung Andernach aufeinander auf, und zwar etwa in Höhe des Bauhauses, so die Polizei.







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