Baustelle bei Koblenz beendet B9 bei Stolzenfels ist wieder frei 23.12.2024, 11:49 Uhr

i Die Bushaltestellen in Stolzenfels sind noch nicht ganz fertig, aber die Straße ist wieder frei. Doris Schneider

Autofahrer, die aus Richtung Süden auf der B9 nach Koblenz fahren, können nun wieder ein wenig sicherer ihre Fahrtzeit einplanen: Die Baustellenampel ist weg, der Verkehr rollt wieder normal.

Aufatmen vor allem bei Pendlern: Die B9 in Höhe der Bushaltestelle in Stolzenfels ist wieder zweispurig befahrbar, die Ampel ist seit Freitag weg. Seit Anfang September war die Verkehrssituation im Ort für Pendler und Anwohner sehr belastend.Noch sind die Bushaltestellen an der Stelle Kapellener Platz/Schlossweg nicht komplett fertig, die Baustellenampel ist aber nicht mehr nötig.

