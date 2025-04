Die Baustelle auf der B9 zwischen der Auffahrt zur A48 und der Abfahrt Mülheim-Kärlich wird eine Woche länger dauern als zunächst geplant. „Im Verlauf der Baumaßnahme wurden weitere Schäden an der Fahrbahn sichtbar, die beseitigt werden müssen“, so Birgit Tegeder, Koordinatorin Baustellenkommunikation beim zuständigen Landesbetrieb Mobilität auf Nachfrage. „Von daher muss die Baustelle – trockene Witterung vorausgesetzt – voraussichtlich bis zum Ende der 17. KW aufrechterhalten bleiben“, heißt: vermutlich bis zum 25. April.

Bauarbeiten bei Koblenz am 04.04.2025 Bauarbeiten bei Koblenz B9 ist neun Tage lang nur einspurig befahrbar Pendler wissen: Die B9 rund um Koblenz ist ohnehin besonders im Berufsverkehr stark befahren, es kommt immer mal wieder zu Staus. Die könnten sich jetzt ab kommender Woche verschärfen.

Auch dieser Zeitraum liegt noch in den Osterferien, sodass er für Pendler nicht ganz so gravierend sein dürfte. Vergangene Woche kam es noch zu Staus, weil der Verkehr nur auf einer Spur geführt werden kann.

i Die Straßenoberfläche wird saniert. Rico Rossival

Zuerst wird die Fahrbahn auf der rechten Spur saniert, so der Landesbetrieb Mobilität. In dieser Zeit fahren die Autos auf der linken. Wenn dies fertig ist, wird gewechselt. Die Anschlussstelle A48/B9 und die Abfahrt nach Mülheim-Kärlich selbst sind von dieser Maßnahme nicht betroffen, teilt der LBM mit.

Griffigkeit soll verbessert werden

Die Sanierung ist verhältnismäßig oberflächlich: Es werden Risse in der Fahrbahn geschlossen, durch die ansonsten Wasser in den Straßenaufbau eindringen kann, was zu Straßenschäden führen kann; zudem wird die Griffigkeit verbessert, Spurrinnen werden beseitigt.

Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme und zum Verkehr sind laut LBM unter www.verkehr.rlp.de zu finden.