Radweg soll gebaut werden B49 zwischen Lay und Moselweiß wird 35 Wochen gesperrt Erwin Siebenborn 29.12.2024, 09:45 Uhr

Seit Jahrzehnten wird diskutiert, geplant, wieder verschoben: Mitte Februar aber sollen die Arbeiten zum Rad- und Fußweg zwischen Lay und Moselweiß wirklich beginnen – verbunden mit einer Vollsperrung über 35 Wochen. Das trübt die Freude.

{element} Der Ausbau der B49 zwischen Lay und Moselweiß mit integriertem Rad- und Fußweg beginnt am 10. Februar. Ortsvorsteher Thomas Jost informierte in der voll besetzten Layer Pfarrkirche die Bürger über das schon seit Jahrzehnten diskutierte, in verschiedenen Varianten geplante und immer wieder verschobene Projekt.

