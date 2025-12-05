Neun Monate kein Verkehr B49: Wann genau endet die Vollsperrung bei Lay? Matthias Kolk 05.12.2025, 17:00 Uhr

i Die neue B49 zwischen Lay und Moselweiß sieht teilweise schon sehr fertig aus. Momentan ist sie aber noch gesperrt. Erwin Siebenborn

Der 15. Dezember kursiert im Internet als der Tag herum, an dem die Vollsperrung der B49 zwischen den Koblenzer Stadtteilen Moselweiß und Lay aufgehoben wird. Aber wie fix ist dieses Datum? Der Landesbetrieb Mobilität gibt einen Zwischenstand.

Seit fast genau neun Monaten ist die B49 zwischen Moselweiß und Lay für den Verkehr gesperrt. Doch ein Ende ist in Sicht. Im Juli kündigte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) an, dass die Bundesstraße „nach derzeitigem Stand“ am 15. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben ist.







