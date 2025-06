An der Mosel zwischen Moselweiß und Lay rollen Bagger und andere schwere Fahrzeuge. Für Radfahrer ist die B49 momentan genauso voll gesperrt, wie für Autos. Trotzdem halten sich nicht alle daran. Lays Ortsvorsteher sieht darin eine Gefahr.

Eigentlich ist die B49 zwischen Moselweiß und Lay voll gesperrt. Doch jetzt, wo die Zeit der Radtouristen so richtig beginnt, missachten immer mehr Radfahrer die Vollsperrung und fahren durch die Baustelle. Das zumindest beobachtet Lays Ortsvorsteher Thomas Jost (CDU) seit einiger Zeit – und sieht darin ein Problem. Zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) will er eine Lösung finden.

„Wir beobachten seit Neuestem immer mehr, dass tagsüber die Baustelle insbesondere von Fahrradfahrern genutzt wird“, sagt Jost im Gespräch mit unserer Zeitung. Neben einigen Menschen aus Lay würden vor allem Radtouristen die Vollsperrung ignorieren – dabei wird etwa flussabwärts ab der Moselgoldbrücke bei Kobern-Gondorf insgesamt dreimal mit Schildern auf die Sperrung hingewiesen. „Eigentlich ist alles geregelt und ausgewiesen“, sagt Jost, „aber vielleicht müssen wir das ganze noch ein Stück weit deutlicher machen“.

i Der Layer Ortsvorsteher Thomas Jost (CDU) Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Auf der Baustelle sind derzeit schwere Fahrzeuge unterwegs, unter anderem einige Bagger. Jost will nicht erleben, dass doch mal ein Unfall passiert. Risikoreich sei die Durchfahrt gerade in den Bauzeiten nicht nur für die Radfahrer selbst, sondern auch für die Arbeiter auf der Baustelle. „Wenn die mit dem Bagger drehen und hauen einen von uns um, dann ist das Palaver groß“, sagt Jost.

Dass die Situation für Radfahrer, gerade für die aus Lay, momentan äußerst schwierig ist, verhehlt der Ortsvorsteher nicht. „Ich weiß ja, dass wir Umwege fahren müssen.“ Der kürzeste, offizielle Weg von Lay nach Koblenz führt aktuell über den Layer Bergweg und die Hunsrückhöhenstraße, zumindest, solange die Vollsperrung noch andauert.

Geplant ist die bis Ende September 2025. Danach soll unter halbseitiger Sperrung der Ausbau der B49 voranschreiten. Für Radfahrer – zumindest die ohne E-Bike – ist der steile Bergweg bergauf eine beschwerliche Alternativroute, zumal man nur bis mittags aus Lay raus und nachmittags nur nach Lay reinfahren darf. Die entspanntere Strecke nach Koblenz führt über Kobern-Gondorf und Güls auf der anderen Moselseite, allerdings ist die noch länger.

Trotz dieser Umstände macht Jost deutlich: „Dass wir tagsüber, wenn die Baustelle läuft, durch die durchfahren, das geht gar nicht.“ Die große Frage ist nur: Wie soll man Radfahrer davon abhalten, gerade wenn die Alternativen nicht wirklich attraktiv erscheinen?

Explizite Hinweise für Radfahrer?

Aus Sicht von Jost könnte schon helfen, wenn man auf den Hinweisschildern zur Vollsperrung explizit erwähnt, dass auch für Radfahrer kein Durchkommen ist. Dann würden vielleicht mehr Radfahrer rechtzeitig auf die andere Moselseite wechseln.

Mit dem LBM will sich der Ortsvorsteher bald zu der Thematik austauschen. Die Behörde hat angekündigt, eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung zeitnah beantworten zu wollen. Ob eine Lösung gefunden werden kann, die wirklich Menschen davon abhält, durch die Baustelle zu fahren, wird sich zeigen. Thomas Jost erhofft sich zumindest, den Layer Bergweg attraktiver zu machen, indem die Einbahnstraßenregelung für Radfahrer aufgehoben wird. So könnte man die aktuell kürzeste Umleitung nach Koblenz zumindest jederzeit in beide Richtungen nutzen.