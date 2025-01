Umleitungen bei Koblenz B49: Bürger protestieren gegen acht Monate Sperrung 13.01.2025, 14:56 Uhr

i Im Moment laufen noch Vorarbeiten, doch am 10. Februar soll der Ausbau der B49 und der Bau des Radwegs nach Lay beginnen. Sascha Ditscher

Im Koblenzer Stadtteil Lay herrscht helle Aufregung: Um den lang herbeigesehnten Radweg an der Mosel zu bauen, soll die Bundesstraße rund acht Monate voll gesperrt werden. Statt 8 sind es dann 25 Kilometer bis in die Stadt. Untragbar, sagen viele.

Wie sollen die Kinder zur Schule und zum Sport kommen, wie die Menschen zum Arzt oder in den Supermarkt, wer kauft noch beim Bäcker ein, und wie kommen die Pflegedienste zu den Älteren? Im Moselstadtteil Lay herrscht helle Aufregung. Denn nach den Plänen des Landesbetriebs Mobilität soll die Bundesstraße 49, die an der Mosel entlang Lay mit der Innenstadt verbindet, für rund 35 Wochen, also etwa acht Monate, voll gesperrt werden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen