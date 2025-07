Es ist eine gute Nachricht für viele Pendler an der Untermosel: Die Bauarbeiten auf der B49 zwischen Lay und Moselweiß dauern nicht bis zum Sommer 2028, sondern werden bereits wohl im Sommer 2026 beendet sein. Dies verkündete Heike Jung, zuständige Ingenieurin beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) für die Baumaßnahme auf der B49, bei der jüngsten, von Ortsvorsteher Thomas Jost (CDU) moderierten Informationsveranstaltung zum Fortgang der Bauarbeiten in der Pfarrkirche St. Martinus in Lay.

Die Nachricht, dass die Bauarbeiten bereits in rund einem Jahr beendet werden, wurde in dem Gotteshaus von den zahlreich anwesenden Bürgern sehr positiv aufgenommen. Auch der Wermutstropfen, dass die Vollsperrung der B 49 nun knapp drei Monate länger dauert, als dies im Vorfeld geplant war, trübte nicht die Freude über die generelle Bauzeitverkürzung von zwei Jahren. Die Layer spendeten den Vertretern des LBM und der Baufirmen einen kräftigen Applaus.

Ursprünglich hatte der LBM geplant, dass nach dem Weinfest in Lay (26. bis 28. September) die Vollsperrung der B49, die seit dem Beginn der Baumaßnahme Anfang März besteht, aufgehoben wird und die Strecke wieder halbseitig befahren werden kann. Der Verkehr wäre dann im Baustellenbereich mittels einer Ampelschaltung geregelt worden.

Auf der insgesamt 2,8 Kilometer langen Strecke hätte es dann abschnittsweise immer wieder eine einspurige Verkehrsführung auf einer Länge von 600 Metern gegeben. Erfahrungsgemäß kommt es aber gerade im Berufsverkehr bei solchen Ampelschaltungen zu längeren Staus.

Keine Staus bis 2028

Ohne die nun bis zum 15. Dezember verlängerte Vollsperrung hätten Autofahrer mit Staus und einspuriger Verkehrsführung bis 2028 leben müssen. Nun soll kurz vor Weihnachten die B49 auf beiden Spuren wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bei der Bürgerversammlung wurde dies positiv aufgenommen, aber es regten sich auch Zweifel, ob der vorgegebene Zeitplan auch wirklich eingehalten wird.

„Wir versichern Ihnen zu 100 Prozent, dass wir das bis zum 15. Dezember dieses Jahres schaffen“, betonte Wolfgang Dedenbach, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der ausführenden Firmen (Günter Alsdorf GmbH & Co. KG, Fritz Meyer GmbH und Sidla & Schöneberger GmbH). Mit der Freigabe der Strecke erlischt dann auch der bisherige Busshuttle, der von Lay nach Dieblich verkehrt.

Bevor die Radfahrer für ihren Weg, der auf einer Länge von 320 Metern auf sogenannten Kragarmen über die Mosel ragt, grünes Licht bekommen, muss man allerdings noch bis zum kommenden Sommer warten. Unter anderem müssen nämlich noch die Geländer montiert werden. Diese Arbeiten gehören zu den restlichen Gewerken, die nach der Winterpause auf der B49 zwischen Lay und Moselweiß noch ausgeführt werden müssen. Wenn es die Witterung zulässt, sollen die Arbeiten allerdings bereits Ende Januar oder Anfang Februar wieder von den Baufirmen aufgenommen werden. Bis zur Freigabe des Radwegs können die Radfahrer aber die Fahrspur benutzen, heißt es vonseiten des LBM.

Weinfest bleibt Ausnahme

Eine Ausnahme von der Vollsperrung der B49 wird es während des Weinfests in Lay geben. Vom 26. bis zum 29. September soll die Strecke einspurig mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 freigegeben werden. Nach dem Ende der Baumaßnahme auf der B49 soll dann der Layer Bergweg, der zurzeit als Ausweichstrecke genutzt wird, gesperrt und saniert werden. Im Zuge seiner ungewohnten starken Nutzung als Ausweichstrecke für die gesperrte Bundesstraße sind hier Schäden aufgetreten. Die Kosten für die Sanierung des Bergweges, der sich im Besitz der Stadt Koblenz befindet, übernimmt das Land Rheinland-Pfalz, betont der LBM.