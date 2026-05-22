Neuer Radweg an der Mosel B49: Ausbau zwischen Moselweiß und Lay verzögert sich Doris Schneider 22.05.2026, 12:39 Uhr

i Die Bauarbeiten zwischen Moselweiß und Lay dauern noch an. Ingo Beller

Die Aussicht auf den neuen Radweg entlang der Mosel hat die Bewohner des Koblenzer Stadtteils Lay auch über die lange Sperrung der Bundesstraße hinweggetröstet. Nun regelt noch eine Ampel den Verkehr – und das auch noch etwas länger als gedacht.

Beim Ausbau der B49 zwischen Koblenz-Moselweiß und Koblenz-Lay verzögert sich die Fertigstellung leicht, sie ist nun für Ende Oktober 2026 vorgesehen. Das teilt der zuständige Landesbetrieb Mobilität am Freitagmittag mit. Zuletzt war man von einer Fertigstellung noch im Sommer ausgegangen.







Artikel teilen

Artikel teilen