Bauarbeiten schreiten voran
B49: Ampeln regeln Verkehr zwischen Lay und Moselweiß
Die Bauarbeiten an der B49 zwischen Moselweiß und Lay schreiten planmäßig voran.
Die Bauarbeiten an der B49 zwischen Moselweiß und Lay schreiten planmäßig voran.
Erwin Siebenborn

Weil in den nächsten Wochen fleißig am Moselufer an der B49 zwischen den Koblenzer Stadtteilen Moselweiß und Lay gearbeitet wird, passt der Bauherr die Verkehrsführung an. Eine große Rolle spielen dabei Ampeln.

Lesezeit 1 Minute
Der Ausbau der B49 mit neuem Rad- und Gehweg zwischen Moselweiß und Lay geht in die nächste Bauphase. In der werden stellenweise Ampeln den Verkehr regeln. Welche Anpassungen in der Verkehrsführung der Landesbetrieb Mobilität (LBM) sonst noch vornimmt, erklärt er in einer Pressemeldung.

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