Sperrungen bei Koblenz B42-Sanierung: Urbar attackiert Verkehrsbehörde scharf Jan Lindner 28.01.2026, 14:25 Uhr

i Die B42 zwischen Urbar und Koblenz-Ehrenbreitstein wird ab Ende Februar saniert. Winfried Scholz (Archiv). Winfried Scholz

Die B42 zwischen Urbar und Koblenz wird saniert und deshalb wochenlang teils gesperrt. Die Gemeinde Urbar attackiert nun die Verkehrsbehörde scharf: Der Ort fühlt sich erneut übergangen und mal wieder nicht informiert.

Auf 1,7 Kilometern wird die B42 zwischen Urbar und Koblenz-Ehrenbreitstein saniert. Der Verkehr soll während der Arbeiten ab Ende Februar in beiden Fahrtrichtungen aufrechterhalten bleiben. Jeweils ein Fahrstreifen beziehungsweise die Busspur soll bis ins Frühjahr gesperrt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen