Die B42 zwischen Urbar und Koblenz wird saniert und deshalb wochenlang teils gesperrt. Die Gemeinde Urbar attackiert nun die Verkehrsbehörde scharf: Der Ort fühlt sich erneut übergangen und mal wieder nicht informiert.
Lesezeit 2 Minuten
Auf 1,7 Kilometern wird die B42 zwischen Urbar und Koblenz-Ehrenbreitstein saniert. Der Verkehr soll während der Arbeiten ab Ende Februar in beiden Fahrtrichtungen aufrechterhalten bleiben. Jeweils ein Fahrstreifen beziehungsweise die Busspur soll bis ins Frühjahr gesperrt werden.