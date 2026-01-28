Sperrungen bei Koblenz
B42-Sanierung: Urbar attackiert Verkehrsbehörde scharf
Die B42 zwischen Urbar und Koblenz-Ehrenbreitstein wird ab Ende Februar saniert.
Winfried Scholz (Archiv). Winfried Scholz

Die B42 zwischen Urbar und Koblenz wird saniert und deshalb wochenlang teils gesperrt. Die Gemeinde Urbar attackiert nun die Verkehrsbehörde scharf: Der Ort fühlt sich erneut übergangen und mal wieder nicht informiert. 

Lesezeit 2 Minuten
Auf 1,7 Kilometern wird die B42 zwischen Urbar und Koblenz-Ehrenbreitstein saniert. Der Verkehr soll während der Arbeiten ab Ende Februar in beiden Fahrtrichtungen aufrechterhalten bleiben. Jeweils ein Fahrstreifen beziehungsweise die Busspur soll bis ins Frühjahr gesperrt werden.

