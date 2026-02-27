Der Sanierungsbeginn der B42 zwischen Urbar und Ehrenbreitstein verschiebt sich auf Ende März. Das teilte die Gemeinde Urbar mit. Nach Bekanntwerden des Vorhabens hatte sie die zuständige Behörde scharf attackiert. Nun gab es ein klärendes Treffen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Sanierung der B42 zwischen Urbar und Koblenz-Ehrenbreitstein sollte eigentlich Ende Februar beginnen und acht Wochen andauern. Wie der Urbarer Bürgermeister Christoph Ackermann nun mitteilt, verschiebt sich der Beginn der Arbeiten auf Ende März.