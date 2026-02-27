Kürzere Arbeitszeit geplant B42-Sanierung bei Koblenz verschiebt sich Jan Lindner 27.02.2026, 13:00 Uhr

i Erhebliche Straßenschäden machen eine Sanierung der B42 zwischen Koblenz-Ehrenbreitstein und Urbar erforderlich. Winfried Scholz (Archiv). Winfried Scholz

Der Sanierungsbeginn der B42 zwischen Urbar und Ehrenbreitstein verschiebt sich auf Ende März. Das teilte die Gemeinde Urbar mit. Nach Bekanntwerden des Vorhabens hatte sie die zuständige Behörde scharf attackiert. Nun gab es ein klärendes Treffen.

Die Sanierung der B42 zwischen Urbar und Koblenz-Ehrenbreitstein sollte eigentlich Ende Februar beginnen und acht Wochen andauern. Wie der Urbarer Bürgermeister Christoph Ackermann nun mitteilt, verschiebt sich der Beginn der Arbeiten auf Ende März.







Artikel teilen

Artikel teilen