Straße wird saniert B42 bei Koblenz: Teilsperrungen wohl bis Ende April Jan Lindner 30.01.2026, 18:00 Uhr

i Die B42 zwischen Koblenz-Ehrenbreitstein und Urbar ist ziemlich marode und muss saniert werden. Winfried Scholz

Die Sanierung der B42 zwischen Koblenz und Urbar hat noch nicht begonnen, da gibt es schon Ärger. Die Gemeinde Urbar fühlt sich übergangen. Derweil teilt die Verkehrsbehörde mit, wie lange Sanierung und Teilsperrungen andauern sollen.

Rund 17.500 Kraftfahrzeuge sind jeden Tag auf der B42 zwischen Urbar und Koblenz unterwegs. Entsprechend ramponiert und marode ist die Straße inzwischen und soll deshalb ab Ende Februar auf 1,7 Kilometern Länge saniert und in Teilen gesperrt werden. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat jetzt auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt, wie lange Sanierung und Teilsperrungen voraussichtlich dauern werden.







