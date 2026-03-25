Infos für Autofahrer
B42 bei Koblenz: Sanierungsarbeiten gehen bald los
In Ehrenbreitstein haben jetzt vorbereitende Arbeiten zur Sanierung der B42 zwischen Urbar und dem Koblenzer Stadtteil begonnen.
In Ehrenbreitstein haben jetzt vorbereitende Arbeiten zur Sanierung der B42 zwischen Urbar und dem Koblenzer Stadtteil begonnen.
Winfried Scholz

Entlang der B42 zwischen Urbar und Koblenz sind erste Absperrungen, Bagger und Baustellenfahrzeuge zu sehen. Die Vorbereitungen für die wochenlange Sanierung mit halbseitigen Sperrungen haben begonnen. 

Lesezeit 1 Minute
Vor dem Ehrenbreitsteiner Dikasterialgebäude haben vorbereitende Arbeiten zur geplanten Sanierung der B42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar begonnen. Die eigentlichen Arbeiten starten am Montag, 30. März. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) teilt auf RZ-Anfrage mit, zu dem jetzt begonnenen ersten Schritt gehörten Umbauarbeiten der Bordanlage im Randbereich der Standspur und der Aufbau der Verkehrsführung mit gelbem Blinklicht sowie der Abbau der ...

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren