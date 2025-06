B2Run in Koblenz: Sperrungen im Stadtzentrum am Freitag

Die Laufschuhe werden am Freitag in Koblenz wieder geschnürt: Rund 15.700 Läufer gehen für die knapp 600 Unternehmen beim größten Firmenlauf der Region an den Start. Wir klären, welche Folgen das für den Straßenverkehr in der Stadt hat.

Der B2Run-Firmenlauf steht wieder vor der Tür. Die Route führt die Läufer durch die Altstadt, entlang an der Rheinpromenade – aber eben auch über normalerweise (stark) befahrene Straßen. Mehr als 15.700 Läufer treten am Freitag ab 17 Uhr die 5,4 Kilometer lange Laufstrecke an. Das hat Konsequenzen für den Straßenverkehr.

Sperrungen und Umleitungen, damit müssen die Koblenzer zeitweise rechnen. Die Stadt hat auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass an den betroffenen Strecken im Stadtgebiet Plantafeln aufgestellt werden, die auf Sperrungen und Umleitungen hinweisen. Die Umleitungsbeschilderung tritt am Freitag ab 15 Uhr in Kraft.

Vier Abschnitte sind von den Sperrungen betroffen

Der Firmenlauf beginnt zwar erst um 17 Uhr, die ersten Sperrfristen der Strecken gelten aber teilweise schon um 15.30 Uhr. Dann dürfen sich keine Fahrzeuge mehr auf Straßen befinden. In vier Bereichen der Innenstadt sind Sperrungen vorgesehen:

1 Den Anfang macht der Startbereich in unmittelbarer Nähe zum Deutschen Eck. Das Peter-Altmeier-Ufer ab Höhe des Autoparkplatzes am Moselufer sowie die Straßen Kastorhof, Kastorpfaffenstraße und die Karmeliterstraße werden als Erstes von 15.30 Uhr und bis 20.30 Uhr abgesperrt, heißt es vonseiten des Veranstalters B2Run. Das Moselufer wird in Fahrtrichtung Deutsches Eck ab der Schlachthofstraße von 16 Uhr bis 21 Uhr ebenfalls gesperrt, ergänzt die Stadt unserer Redaktion gegenüber.

2 Der Schlossvorplatz und die angrenzenden Straßen werden von 16 Uhr bis 20 Uhr gesperrt. Ein wichtiger Hinweis für alle Autofahrer: Die Zu- und Abfahrt zum Parkplatz am Theater sowie zur Tiefgarage am Schloss bleibt laut Veranstalter durchgehend möglich.

3 Ebenfalls ab 16 Uhr gesperrt: die Kaiserin-Augusta-Anlagen sowie die Zone rund um die Mainzer- und Hohenzollernstraße. Erst zur besten Sendezeit, gegen 20.15 Uhr, werden diese Straßen wieder für Autos freigegeben.

4 Der Zielbereich ist selbstredend auch von den Sperrungen betroffen. Der direkte Uferbereich entlang des Konrad-Adenauer-Ufers ist von 16 Uhr bis 21 Uhr nur fußläufig begehbar.

Eine Buslinie wird umgeleitet

Wo es Sperrungen gibt, da sind auch die Umleitungen nicht weit. Die Fahrspur am Mainzer Tor in Richtung Stadttheater ist wegen des Firmenlaufs gesperrt. Daher kündigen die Koblenzer Verkehrsbetriebe Umleitungen für die Linie 5/15 Richtung Asterstein an. Sie wird über die Hohenzollernstraße mit einem Halt an der Christuskirche fahren. Über den Friedrich-Ebert-Ring weicht die Linie zur Ersatzhaltestelle Rhein-Mosel-Halle auf der Brückenzufahrt zur Pfaffendorfer Brücke aus. Von dort aus gilt nach Angaben des Unternehmens wieder die normale Straßenführung.

Besucher sind ebenso willkommen wie Unentschlossene. Die offizielle Anmeldefrist ist zwar schon verstrichen. Doch Unternehmen, private Gruppen und Einzelläufer können sich über die B2Run-Internetseite bis zum 26. Juni um 16 Uhr ein Last-Minute-Ticket sichern. Weitere Infos rund um den Firmenlauf in Koblenz gibt es im Internet unter www.b2run.de/koblenz