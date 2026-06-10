Ausbildungsmesse in Koblenz
Azubispots: Ein Blick in die Berufs-Glaskugel
Kaiserwetter herrschte auf der Ausbildungsmesse Azubispots am Deutschen Eck in Koblenz.
Kaiserwetter herrschte auf der Ausbildungsmesse Azubispots am Deutschen Eck in Koblenz.
Alexander Thieme-Garmann

Einen unmittelbaren Eindruck vom Beruf bekommen, bevor man sich dafür entscheidet: Dafür gibt es die Ausbildungsmesse Azubispots in Koblenz, bei der sich regionale Arbeitgeber Schülern vorstellen können.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Meer von Infoständen verwandelte das Deutsche Eck am Dienstag in einen Campus beruflicher Perspektiven. Über 100 regionale Arbeitgeber hatten hier ihre Zelte aufgeschlagen, um Jugendlichen ihr Metier näherzubringen. Im Rahmen der Ausbildungsmesse „Azubispots“ informierten die Mitarbeiter großer Unternehmen, Betriebe und Behörden ihr junges Publikum über die Möglichkeiten, bei ihnen Fuß zu fassen.

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