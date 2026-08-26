Wettkampf der IHK
Azubis kämpfen in Koblenz um den Champion-Titel
Wer sind die stärksten Azubi-Teams der Region? Anfang September wird das im Stadion Oberwerth entschieden.
Wer sind die stärksten Azubi-Teams der Region? Anfang September wird das im Stadion Oberwerth entschieden.
Marcus Brandt/dpa. picture alliance/dpa

Wer sind die stärksten Azubi-Teams der Region? Anfang September wird das im Stadion Oberwerth entschieden. Bei den „Azubi-Champions“ warten sportliche und knifflige Herausforderungen auf die Teilnehmer.

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Sportlicher Ehrgeiz, Teamarbeit und ein bisschen Köpfchen sind gefragt: Am Freitag, 4. September, lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz zu den „Azubi-Champions“ ins Stadion Oberwerth ein. Auszubildende aus Unternehmen der Region treten dabei in Teams gegeneinander an und müssen gemeinsam Aufgaben bewältigen.
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