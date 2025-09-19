Auswirkungen auf Koblenz? Autozulieferer Stabilus streicht weltweit 450 Stellen 19.09.2025, 11:42 Uhr

i Der Autozulieferer Stabilus hat auch einen Standort in Koblenz. Sascha Ditscher

Nach ZF verkündet mit Stabilus ein weiterer Autozulieferer einen Stellenabbau. Wie ZF hat Stabilus in Koblenz einen Standort. Unklar ist bislang, ob auch hier Arbeitsplätze betroffen sind.

Der Autozulieferer Stabilus streicht weltweit 450 Arbeitsplätze. Das teilte das Unternehmen, dessen Standort in Koblenz im Stadtteil Neuendorf liegt, in einer Meldung am Donnerstagabend mit. Unklar blieb auch auf Nachfrage unserer Zeitung, ob davon auch Stellen in Koblenz betroffen sind oder ob dies ausgeschlossen werden kann.







