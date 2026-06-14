Jahnstraße zeitweise gesperrt
Autos kollidieren in Mülheim-Kärlich: Ein Verletzter
Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich ist am Sonntag ein Mann leicht verletzt worden.
Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich ist am Sonntag ein Mann leicht verletzt worden.
Stefan Puchner/dpa. dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Mülheim-Kärlich ist ein Mann am Sonntag leicht verletzt worden. Die Jahnstraße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

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Bei einem Verkehrsunfall auf der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich ist am Sonntag, 14. Juni, gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Andernach mitteilt, stießen zwei Fahrzeuge zusammen.Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Verkehrsteilnehmer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Jahnstraße in Mülheim-Kärlich.

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