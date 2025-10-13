Übergangslösung am Bahnhof Automaten-Guides helfen Bahnreisenden in Koblenz 13.10.2025, 13:00 Uhr

i Hilfe für Bahnreisende leisten am Hauptbahnhof Koblenz übergangsweise sogenannte Automaten-Guides. Matthias Kolk

Der Betreiberwechsel am Hauptbahnhof Koblenz führt dazu, dass in dieser Woche drei Tage lang keine Servicestelle für Bahnreisende zur Stelle ist. Doch es gibt eine Lösung dafür.

Ab dem 14. Oktober gibt es am Koblenzer Bahnhof vorübergehend kein Reisezentrum mehr. Das neue Fahrgastzentrum der Transdev eröffnet erst am Freitag, 17. Oktober, in den Räumlichkeiten des DB-Reisezentrums. Aber wo können sich Bahnreisende am Hauptbahnhof in der Zwischenzeit Hilfe holen, wenn sie Fragen zu Fahrplänen oder beim Ticketkauf haben?







