Der Betreiberwechsel am Hauptbahnhof Koblenz führt dazu, dass in dieser Woche drei Tage lang keine Servicestelle für Bahnreisende zur Stelle ist. Doch es gibt eine Lösung dafür.
Lesezeit 1 Minute
Ab dem 14. Oktober gibt es am Koblenzer Bahnhof vorübergehend kein Reisezentrum mehr. Das neue Fahrgastzentrum der Transdev eröffnet erst am Freitag, 17. Oktober, in den Räumlichkeiten des DB-Reisezentrums. Aber wo können sich Bahnreisende am Hauptbahnhof in der Zwischenzeit Hilfe holen, wenn sie Fragen zu Fahrplänen oder beim Ticketkauf haben?