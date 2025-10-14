Nach Schätzung der Polizei Autokorso in Koblenz: So viele Autos waren beteiligt 14.10.2025, 09:21 Uhr

i In der Nacht zu Sonntag wurde es laut in der Koblenzer Altstadt. Ein Autokorso fuhr hupend durch die Straßen. Daniel Vogl/dpa. picture alliance/dpa/Daniel Vogl

Mehrere Anwohner der Koblenzer Altstadt haben sich in der Nacht zu Sonntag bei der Polizei über Lärmbelästigung beschwert. Grund war ein Autokorso, der durch die Straßen zog. So viele Fahrzeuge sollen daran beteiligt gewesen sein.

In der Nacht von Samstag, 11. Oktober, auf Sonntag, 12. Oktober, meldeten sich mehrere Anwohner der Koblenzer Altstadt bei der Polizei: Ein Autokorso zog hupend durch die Straßen. Wie viele Beschwerden dazu eingingen, kann die Polizei nicht sagen, „da mehrere zeitgleiche und gleichlautende Anrufe als ein Vorgang und nicht separat oder statistisch erfasst werden“.







