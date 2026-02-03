Unfall in Koblenz
Autofahrerin übersieht Rollerfahrer in Metternich 
Unfall mit Rollerfahrer: Dazu kam es am Dienstagmorgen in Koblenz-Metternich.
Stefan Puchner/dpa. dpa

Die Rübenacher Straße in Koblenz-Metternich musste am Dienstagmorgen in einem Teil gesperrt werden. Der Grund: Eine Autofahrerin hatte einen Rollerfahrer übersehen, der beim Zusammenstoß stürzte.

Lesezeit 1 Minute
Zu einem Unfall mit einem Rollerfahrer ist es am Dienstagmorgen um 7.40 Uhr in Koblenz-Metternich gekommen. Das teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung in einem allgemeinen Presseschreiben mit. Demnach fuhr eine Autofahrerin in den fließenden Verkehr auf der Rübenacher Straße ein und übersah dabei den Rollerfahrer, der in Fahrtrichtung Trierer Straße unterwegs war.

