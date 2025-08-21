Ein Unbekannter fährt nachts mit dem Auto auf den Sportplatz in Brey, um dort seine Runden zu drehen. Dabei zerstört er den Rasen – zum Ärger der Gemeinde, denn bald steht das Sportfest an.

Ein Unbekannter sorgte in Brey für Ärger: Bei einem Kontrollrundgang durch den Ort, wie er an jedem Montagmorgen stattfindet, stießen die Gemeindemitarbeiter auf Spuren einer nächtlichen Aktion. Auf dem Sportplatz fanden sie Reifenspuren im Rasen, die auf ein Fahrzeug hindeuten. Offenbar handelte es sich um einen sogenannten Drifter. Driften kommt aus dem Motorsport. Es ist eine Fahrtechnik, bei der das Fahrzeug absichtlich mit übersteuerndem Heck durch eine Kurve gelenkt wird, während der Fahrer versucht, die Kontrolle zu behalten .

Ortsbürgermeister Christian Schuth erzählt: „Der Fahrer ist wohl durch die offene Stelle im Zaun gefahren.“ Was dann passiert ist, kann nur anhand der Spuren im Rasen rekonstruiert werden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Spielfeld durchs Driften stark beschädigt. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zum Sportfest soll Rasen wieder schön aussehen

Ärgerlich ist das durchaus: Schließlich ist am 14. September das Sportfest. Die Gemeinde setzt nun alles daran, dass der Rasen bis dahin wieder schön aussieht und über die Spuren wortwörtlich Gras gewachsen ist.

Der Platz war für eine Woche erst einmal gesperrt, damit die Gemeindemitarbeiter sich um die Fläche kümmern konnten. Schuth erklärt: „Es ist ein sehr gut gepflegter Naturrasen beziehungsweise ein Zwischending zwischen Rasen und Wiese.“ Würde sich eine professionelle Firma darum kümmern, so ist der Ortschef sich sicher, dass dies mehrere Tausend Euro gekostet hätte.

„Wir hatten vor acht bis zehn Wochen mal Graffiti-Schmierereien am Rheinufer, aber sonst bleiben wir von Vandalismus normalerweise verschont.“

Ortsbürgermeister Christian Schuth

Stattdessen setzt Brey aber auf seine Gemeindemitarbeiter, betont Schuth: „Sie haben die Fläche erst mal gemäht und gemulcht, auch um zu sehen, wie tief die Schäden überhaupt sind.“ Im Anschluss wurde neu gesät.

Einen Vorfall wie diesen habe es in Brey bislang nie gegeben. „Wir hatten vor einigen Wochen mal Graffiti-Schmierereien am Rheinufer, aber sonst bleiben wir von Vandalismus verschont“, sagt Schuth. Nun hofft er, dass sich der Rasen bis zum Sportfest erholt.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Boppard entgegen, Tel. 06742/8090.