Auto fährt in Tankstelle an der B9 in Koblenz

Ein Auto ist am Sonntagvormittag in die Shell-Tankstelle an der B9 in Koblenz in Fahrtrichtung Mülheim-Kärlich gefahren. Das bestätigte die Leitstelle des Polizeipräsidiums Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung. Durch den Unfall sei lediglich ein Sachschaden entstanden, so die Polizei. Personen wurden demzufolge nicht verletzt.

Weitere Infos folgen