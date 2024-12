Keine Hinweise auf Absicht Auto fährt am Löhr-Center in Bushaltestelle 11.12.2024, 16:25 Uhr

i In diese Haltestelle ist am Mittwochmittag eine Frau mit ihrem Auto reingerast. Matthias Kolk

Da wartet man im Bushäuschen auf den nächsten Bus und plötzlich kracht ein Auto in die Haltestelle rein. So passiert ist das am Mittwochmittag vor dem Löhr-Center in Koblenz.

Murmelgroße Glassplitter liegen am Mittwochnachmittag auf dem Gehweg in der Hohenfelder Straße gegenüber dem Löhr-Center. Eines der Wartehäuschen ist ziemlich demoliert und mit Flatterband abgesperrt. Gegen 13 Uhr ist am Mittwoch eine 56-Jährige mit ihrem Auto dort reingerast.

