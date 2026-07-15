Starke Rauchentwicklung
Auto brannte in Tiefgarage in der Koblenzer Straße
Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (Symbolbild).
Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (Symbolbild).
Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Der Brand eines Autos in einer Tiefgarage in Koblenz hat am Mittwoch zu einer starken Rauchentwicklung in der Koblenzer Straße geführt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit Dutzenden Kräften im Einsatz.

Lesezeit 1 Minute
Ein brennendes Auto in einer Tiefgarage in der Koblenzer Straße hat am Mittwoch für eine starke Rauchentwicklung und einen großen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Gegen 10.40 Uhr wurde die Feuerwehr in Koblenz zu dem Brand in die Koblenzer Straße, etwa gegenüber des Kemperhofs, gerufen.
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