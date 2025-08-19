Den Anwohnern der Südallee fehlt es aufgrund der Baustelle an Parkplätzen. Welche Alternativen wünschen sich die Südstädter? Wie realistisch sind diese? Und welche Ausweichmöglichkeiten bietet die Stadt bereits?

Parkflächen sind in der südlichen Vorstadt ein rares Gut – das empfinden zumindest die Anwohner so. Besonders rund um die Bauarbeiten in der Südallee wurden im vergangenen Jahr mehrfach Bedenken bezüglich der Parkplatzsituation geäußert. Eine Idee der Anwohner: Ausweichparkplätze im Parkhaus des Evangelischen Stifts. Unsere Zeitung hat beim Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) nachgefragt, wie realistisch dieser Vorschlag ist.

„Wir wissen, dass die Parksituation in der südlichen Vorstadt – insbesondere aktuell aufgrund der Baustelle in der Südallee – für viele Anwohner eine zusätzliche Belastung darstellt“, teilt GKM-Sprecherin Kerstin Macher mit. Die Kapazitäten im Parkhaus des Krankenhauses, das sich in dem betroffenen Stadtteil befindet, seien allerdings begrenzt. „Bereits unabhängig von Baustellen ist es für uns eine Herausforderung, allen Mitarbeitenden ausreichend Stellplätze zur Verfügung zu stellen“, so Macher.

i Die Kapazitäten des Parkhauses am Evangelischen Stift reichen nicht aus, um Anwohnern eine Alternative zu den Parkplätzen zu bieten, die durch die Baustelle in der Südallee zeitweise wegfallen. Kim Fauss

Zwar komme es vor, dass es wegen des Schichtdienstes nachts freie Parkplätze gibt, diese werden aber häufig bereits in den frühen Morgenstunden wieder für das Krankenhauspersonal benötigt. Daher sei es nicht möglich, den Anwohnern die Parkfläche anzubieten, „auch nicht vorübergehend oder gegen Gebühr“, macht die Sprecherin deutlich.

In erster Linie müsse der Eigenbedarf gedeckt werden, und selbst das gelinge nicht immer: „Tatsächlich sind einige Mitarbeitende sogar darauf angewiesen, privat bei Anwohnern Parkplätze anzumieten, weil unsere Kapazitäten nicht ausreichen“, verrät Macher.

Zonenübergreifendes Parken möglich

Ganz ohne Alternative stehen die Anwohner ohnehin nicht dar. Thomas Knaak, Pressesprecher der Stadt, erklärt, dass für die Betroffenen ein zonenübergreifendes Parken ermöglicht wurde, um die Situation zu verbessern. Das gilt laut Knaak für die Anwohner „in den Zonen 7 und 8 sowie in den Zonen 9, 10 und 11.“ In Kürze werden außerdem die Plätze zwischen Rizzastraße und Markenbildchenweg auf der Seite des Hilda-Gymnasiums wieder freigegeben.