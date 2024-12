Premiere im Koblenzer Stadion Ausverkauftes Weihnachtssingen im Stadion Martin Boldt

Rico Rossival 15.12.2024, 16:00 Uhr

i Eine ganz besondere Atmosphäre herrschte beim ersten Weihnachtssingen im Stadion Oberwerth. Rico Rossival

Das Weihnachtssingen im Stadion Oberwerth war restlos ausverkauft und bescherte der Koblenzer Schängel Kultur einen vollen Erfolg. Trotz kalter Temperaturen sangen 600 Teilnehmer gemeinsam Lieder wie „In der Weihnachtsbäckerei“.

Frostige Temperaturen und am Ende doch erwärmte Herzen – all das bot das erste Weihnachtssingen der Koblenzer Schängel Kultur im ausverkauften Stadion Oberwerth. Rund 600 Gäste erlebten dabei zahlreiche musikalische Höhepunkte. Die Leitung über den größten Benefizchor Deutschlands hatte an diesem Abend Chorleiter Michael Brill.

