In Koblenzer Carl-Benz-Schule
Ausstellung zur Geschichte der Sinti und Roma 
Die Organisatoren der Ausstellung an der Koblenzer Carl-Benz-Schule: (von links) Andreas Bettingen, Alois Wehrhausen, Lisa Weism
Die Organisatoren der Ausstellung an der Koblenzer Carl-Benz-Schule: (von links) Andreas Bettingen, Alois Wehrhausen, Lisa Weismüller, Django Reinhardt und Johannes Kalowsky.
Alexander Thieme-Garmann

Das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 jährt sich in diesen Tagen. Derzeit ist in der Koblenzer Carl-Benz-Schule eine Ausstellung zur Geschichte der Sinti und Roma zu sehen. Auch diese Volksgruppe wurde von den Nazis verfolgt. 

Lesezeit 1 Minute
Eine Ausstellung über die Geschichte der Sinti und Roma kann man ab diesen Montag in der Carl-Benz-Schule in Koblenz besichtigen. Sie läuft bis zum 8. Mai, dem Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945. Am Abschlusstag geben Django Reinhardt und Band ab 10 Uhr ein Konzert in der Aula.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBildung

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren