In Koblenzer Carl-Benz-Schule Ausstellung zur Geschichte der Sinti und Roma Alexander Thieme-Garmann 04.05.2026, 11:49 Uhr

i Die Organisatoren der Ausstellung an der Koblenzer Carl-Benz-Schule: (von links) Andreas Bettingen, Alois Wehrhausen, Lisa Weismüller, Django Reinhardt und Johannes Kalowsky. Alexander Thieme-Garmann

Das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 jährt sich in diesen Tagen. Derzeit ist in der Koblenzer Carl-Benz-Schule eine Ausstellung zur Geschichte der Sinti und Roma zu sehen. Auch diese Volksgruppe wurde von den Nazis verfolgt.

Eine Ausstellung über die Geschichte der Sinti und Roma kann man ab diesen Montag in der Carl-Benz-Schule in Koblenz besichtigen. Sie läuft bis zum 8. Mai, dem Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945. Am Abschlusstag geben Django Reinhardt und Band ab 10 Uhr ein Konzert in der Aula.







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