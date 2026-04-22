Was lebte hier vor 400 Millionen Jahren? Die Ausstellung „Sprechende Steine – Das Devon-Meer“ im Ehrenbreitsteiner Rhein-Museum gibt Antworten auf diese Fragen.
Lesezeit 2 Minuten
Weit zurück in die Geschichte der Erde entführt zurzeit eine Ausstellung im Ehrenbreitsteiner Rhein-Museum die Besucher. Unter dem Titel „Sprechende Steine – Das Devon-Meer“ sind in dem am Fuße der Festung gelegenen Museum einzigartige Fossilien zu sehen, die Lebewesen zeigen, die hier vor 400 Millionen Jahren lebten: Muscheln, Korallen, Tintenfische, Seesterne, Seelilien, Armfüßler, Panzerfische oder Reste damaliger Pflanzen.