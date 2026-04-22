Rhein-Museum Ehrenbreitstein
Ausstellung zeigt Lebewesen aus längst vergangener Zeit
In Stein haben Muscheln, Seelilien, Tintenfische und andere Lebewesen ihre Gestalt als Abdruck hinterlassen. Zu sehen ist die Au
In Stein haben Muscheln, Seelilien, Tintenfische und andere Lebewesen ihre Gestalt als Abdruck hinterlassen. Zu sehen ist die Ausstellung im Ehrenbreitsteiner Rhein-Museum.
Peter Karges

Was lebte hier vor 400 Millionen Jahren? Die Ausstellung „Sprechende Steine – Das Devon-Meer“ im Ehrenbreitsteiner Rhein-Museum gibt Antworten auf diese Fragen. 

Lesezeit 2 Minuten
Weit zurück in die Geschichte der Erde entführt zurzeit eine Ausstellung im Ehrenbreitsteiner Rhein-Museum die Besucher. Unter dem Titel „Sprechende Steine – Das Devon-Meer“ sind in dem am Fuße der Festung gelegenen Museum einzigartige Fossilien zu sehen, die Lebewesen zeigen, die hier vor 400 Millionen Jahren lebten: Muscheln, Korallen, Tintenfische, Seesterne, Seelilien, Armfüßler, Panzerfische oder Reste damaliger Pflanzen.

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