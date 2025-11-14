Ausstellung informiert über Anfänge des Weindorfes

Anlässlich der „Reichsausstellung Deutscher Wein“ entstand 1925 unweit der Pfaffendorfer Brücke ein Fachwerkensemble, dass noch heute als Weindorf bekannt ist. Eine Freiluftausstellung erinnert nun an die Geschichte des Koblenzer Besuchermagneten.
Koblenz. Aus Anlass seines 100-jährigen Bestehens wurde jetzt unweit des Weindorfs eine Ausstellung eröffnet, welche die Geschichte des Orts aus architekturhistorischer Sicht beleuchtet. Federführend war hierbei der Architekt und Historiker Andreas Buss, der zu der Historie des anlässlich der "Reichsausstellung Deutscher Wein“ 1925 entstandenen Fachwerkensembles geforscht hatte.