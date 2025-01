Biografien aus dem KZ Ausstellung erinnert an Nazi-Opfer aus Koblenz Winfried Scholz 21.01.2025, 17:00 Uhr

i Joachim Hennig (Mitte) berichtet Besuchern Details aus den Lebensgeschichten der Nazi-Opfer aus Koblenz und der Region. Winfried Scholz

Aktionen gegen das Vergessen sind für ihn in der heutigen Zeit wichtiger denn je: In Koblenz erinnert der Förderverein Mahnmal Koblenz in einer Ausstellung an 14 Menschen, die in Konzentrationslagern der Nazis Schreckliches erleben mussten.

„Es war eine Fahrt durch die Hölle“. So beschrieb Eva Salier, geborene Hellendag, ihre schrecklichen Erlebnisse in mehreren Konzentrationslagern (KZ), unter anderem im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Ihre Beschreibung des Grauens im KZ diente nun als Motto einer Ausstellung in der Koblenzer Citykirche.

