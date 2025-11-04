Koblenzer Moselufer im Fokus Ausschuss befasst sich bald mit dem Peter-Altmeier-Ufer 04.11.2025, 09:45 Uhr

i Die Stadtverwaltung hat am Peter-Altmeier-Ufer verkehrsberuhigende Maßnahmen umgesetzt. Das kommt nicht bei allen gut an. Matthias Kolk

Die Verkehrsmaßnahmen am Peter-Altmeier-Ufer wurden in den letzten Wochen viel kommentiert und kritisiert. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass das Thema wohl noch in diesem Jahr nochmal im städtischen Fachausschuss diskutiert wird.

Nachdem sich viele (kritische) Stimmen zu Wort gemeldet haben, ist es um die Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz zuletzt ruhiger geworden. Auserzählt ist das Thema aber noch nicht. Im Dezember will die Stadt eine Vorlage im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität einbringen.







Artikel teilen

Artikel teilen