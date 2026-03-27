An Mülheim-Kärlicher Stadtrat
Ausschüsse empfehlen: Ausschreibung zum Tauris aufheben
Seit sechs Jahren herrscht im Tauris Stillstand. Die Ausschüsse der Stadt empfehlen dem Stadtrat nun, das dritte Ausschreibungsv
Seit sechs Jahren herrscht im Tauris Stillstand. Die Ausschüsse der Stadt empfehlen dem Stadtrat nun, das dritte Ausschreibungsverfahren aufzuheben. (Archivbild)
Eva Hornauer

Bei der gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanzausschuss sowie Werkausschuss der Stadt Mülheim-Kärlich stand jüngst das Tauris auf der Tagesordnung. Genauer gesagt ging es um das Ausschreibungsverfahren. Das wurde dem Stadtrat empfohlen.

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Das aktuelle Ausschreibungsverfahren für die Suche nach einem Investor für das Spaß- und Freizeitbad Tauris – das mittlerweile dritte dieser Art – wird aller Wahrscheinlichkeit nach aufgehoben werden. Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) als auch der Werksausschuss der Stadt Mülheim-Kärlich beschlossen einstimmig dem Stadtrat zu empfehlen, das Verfahren einzustellen.

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