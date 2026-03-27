Bei der gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanzausschuss sowie Werkausschuss der Stadt Mülheim-Kärlich stand jüngst das Tauris auf der Tagesordnung. Genauer gesagt ging es um das Ausschreibungsverfahren. Das wurde dem Stadtrat empfohlen.
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Das aktuelle Ausschreibungsverfahren für die Suche nach einem Investor für das Spaß- und Freizeitbad Tauris – das mittlerweile dritte dieser Art – wird aller Wahrscheinlichkeit nach aufgehoben werden. Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) als auch der Werksausschuss der Stadt Mülheim-Kärlich beschlossen einstimmig dem Stadtrat zu empfehlen, das Verfahren einzustellen.