Strafanzeige und Hausverbot Ausländerbehörde in Koblenz: Mann greift Mitarbeiter an 07.11.2025, 15:34 Uhr

i Polizei im Einsatz (Symbolbild) David Inderlied. picture alliance/dpa

Ein Mann hat einen Mitarbeiter in der Ausländerbehörde der Stadt Koblenz im Lotsenhaus angegriffen. Der Mitarbeiter ging zu Boden, wurde verletzt. Die Stadt prüft nun Maßnahmen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstagvormittag in der Ausländerbehörde der Stadt Koblenz gekommen. Ein Kunde der Behörde stieß einem Mitarbeiter einen Ellbogen ins Gesicht. Der Mitarbeiter der Behörde, die im Lotsenhaus in Koblenz-Rauental untergebracht ist, ging in der Folge zu Boden und verlor einen Zahn.







