Ideen, die im Norden von Rheinland-Pfalz erdacht werden, lassen viele staunen. Vier innovative Projekte wurden jetzt von der Regionalinitiative R56+ ausgezeichnet. Was macht sie besonders?

Welche Ideen bringen die Region wirklich voran? Dieser Frage gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des R56+ Innovations-Campus nach, diesmal unter dem Dach des Debeka-Campus in Moselweiß. Die Marketinggesellschaft R56+ hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Bekanntheit und Attraktivität der Region nördliches Rheinland-Pfalz zu stärken. Die Organisation wirbt für den Wirtschafts- und Bildungsstandort sowie die Lebensqualität. Mittlerweile haben sich in dem 2019 gegründeten Netzwerk über 30 Partner zusammengefunden.

Höhepunkt des Aktionstags war die Verleihung des R56+ Awards, der in diesem Jahr an vier Projekte vergeben wurde. Sie alle zeigten eindrucksvoll, welch enormes Innovationspotenzial in der Region stecke, sagte Christian Schröder, Geschäftsführer von R56+. „Der R56+ Award ist nicht nur eine Preisverleihung, sondern ein Katalysator, der diese Ideen sichtbar macht und so unsere Heimat nachhaltig stärkt.“ Christian Kassner, ebenfalls Geschäftsführer der Regionalinitiative, unterstrich: „Jedes der ausgezeichneten Projekte ist ein leuchtendes Beispiel für zukunftsweisendes Denken. Der R56+ Award beweist, dass wir in der Region die Antworten auf die Herausforderungen von morgen finden. Das macht mich stolz, und es zeigt, dass unter dem Motto ,Gemeinsam. Weiter. Denken.’ im Team Großes entstehen kann.“ So sind die ausgezeichneten Projekte tatsächlich allesamt Teamleistungen. Im Folgenden stellen wir sie kurz vor:

i In der Lounge des Debeka-Campus erfolgte ein reger Austausch unter den geladenen Gästen. Alexander Thieme-Garmann

1 BezLad: Obwohl die Elektromobilität mehr und mehr Fahrt aufnimmt, hinkt die Ladeinfrastruktur vielerorts noch hinterher, besonders im ländlichen Raum. Vor einer großen Herausforderung stehen auch Unternehmen, die ihren Mitarbeitern das Laden des Firmenwagens von zu Hause aus ermöglichen wollen. An dieser Stelle setzt das Projekt BezLad an. Das Ziel: bezahltes und bezahlbares Laden. Gegründet wurde BezLad von Daniel Funk, Micha Bär und Marcel Klee, Studenten an der Hochschule Koblenz. Ihre Lösung besteht einerseits aus einem Hardware-Adapter, der zwischen Wallbox und Ladekabel gesteckt wird, andererseits aus einer intelligenten, cloudbasierten Software zur Verwaltung, Steuerung und Abrechnung. So können private Wallboxen als öffentliche Ladepunkte dienen, deren Nutzung einfach per App oder QR-Code abgerechnet wird.

2 Der Studiengang „Betriebswirt digitales Management“: Der Studiengang an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) Koblenz wurde entwickelt, um die digitalen Führungskräfte von morgen auszubilden. Er kombiniert klassische Betriebswirtschaftslehre mit essenziellen digitalen Kompetenzen. Der Studiengang ist berufsbegleitend konzipiert. Durch den Samstagsunterricht auf dem Campus lässt er sich ideal mit dem Berufsleben vereinbaren.

i Mit Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein (2. von rechts) und Ex-Skispringer Sven Hannawald (3. von rechts) hatte der R56+ Innovations-Campus 2025 prominenten Besuch. Alexander Thieme-Garmann

3LogiHash: Wie kann man sicher sein, dass eine E-Mail oder ein klassischer Brief auch vom angegebenen Absender stammt? In einer Welt, in der die Grenzen zwischen physischer und digitaler Kommunikation verschwimmen, wächst auch die Bedrohung durch Betrugsversuche, Identitätsdiebstahl und gefälschte Dokumente. Dank LogiHash erhält jede digitale und physische Sendung eine einzigartige, verifizierte Identität. Dafür wird ein verschlüsselter T-Code generiert, dessen Ersteller vor der Aktivierung einen mehrstufigen Überprüfungsprozess seiner Identität durchläuft – etwa mittels biometrischer Daten oder offizieller Ausweisdokumente. Der Empfänger kann diesen T-Code ganz einfach scannen, um so die Authentizität des Absenders sowie die Integrität des Inhalts zu prüfen. Entwickelt wurde LogiHash von Ozan Basali und Mohamed Genedy vom Koblenzer Startup-Unternehmen „Trustec Valley“.

4 Eve + Olive: Babykleidung wird naturgemäß nur kurzzeitig getragen. So entstehen jährlich Millionen Tonnen an Textilmüll. Die Modemarke Eve + Olive aus Brey, 2022 gegründet von Johanna Dicks und Julie Meyer, hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Babykleidung zum neuen Standard zu machen. Sie verwendet dabei innovative, kreislauffähige und umweltschonende Materialien. Zudem setzt sie auf ein mitwachsendes Design, das es Eltern ermöglicht, die Nutzungsdauer der Produkte massiv zu verlängern und so weniger Kleidung zu kaufen.

i Joel Geibel von der Koblenzer Werbeagentur Nandoo präsentiert die von ihm entwickelte interaktive Torwand. Alexander Thieme-Garmann

Der Preisverleihung voraus ging ein abwechslungsreiches Tagesprogramm mit Talkrunden unter der Leitung von Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Auf dem Sofa begrüßte sie unter anderem Ex-Skispringer Sven Hannawald und Ex-Fußballerin Célia Sasic.

i Drohnenexperte Holger Schulze (links) und DirkSchmidt vom MVZ Labor Koblenz informierten über die Möglichkeiten des Drohneneinsatzes in der Laborlogistik. Alexander Thieme-Garmann

Zudem wurden verschiedene innovative Projekte aus der Region vorgestellt. So präsentierte etwa Joel Geibel von der Koblenzer Werbeagentur Nandoo eine von ihm entwickelte innovative Torwand. Drohnenexperte Holger Schulze und Dirk Schmidt vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie Koblenz-Mittelrhein erläuterten die Möglichkeiten des Einsatzes von Drohnen in der Laborlogistik. Und das Projekts „Haltung heute“ mit Bürositz in Vallendar warb mit einem Solotheater und einer interaktiven Ausstellung für seine Ziele.