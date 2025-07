Wenn es warm ist, lässt es sich am besten im oder am Wasser aushalten. In Koblenz findet am Samstag das Moselschwimmen statt, das man mit dem Start- und Zielort am Metternicher Stattstrand zu einem netten Ausflug kombinieren kann.

Wer am Samstag noch nichts vorhat, der kann sich dieses Flussevent im Kalender markieren: 200 Schwimmer werden am Samstagnachmittag, 5. Juli, in Koblenz von Güls aus durch die Mosel nach Metternich pflügen. Ziel ist der Stattstrand, Universitätsstraße, wo man als Besucher täglich ab 12 Uhr bis Mitternacht kühle Getränke, Eis und kleine Speisen bekommt. Auch Cocktails gibt es hier.

Liegestühle in feinem Sand laden ein, Urlaubsfeeling direkt am Flussufer zu erleben. Sonnenschirme auf dem Areal ermöglichen auch, im Schatten zu sitzen. Das Bezahlen funktioniert über eine Verzehrkarte, die man für 10, 20, 30 oder 50 Euro lösen kann. Nicht aufgebrauchtes Guthaben wird bei Wunsch wieder ausgezahlt.

i Gegen Abend, wenn es nicht so warm ist, hat man manchmal das Glück, den Stattstrand in Koblenz fast für sich allein zu haben. Katrin Steinert

Die Teilnehmer des Moselschwimmens (ausgebucht) finden sich hier schon am Mittag zum Check-in ein und werden dort auch wieder ausgecheckt. Mit Transportbussen geht es für die Langstreckenteilnehmer (3,8 Kilometer) dann zum Start am Gülser Moselbogen, der für 15 Uhr geplant ist. Die Kurzstreckenschwimmer fahren mit Transportbussen an die Alte Fährrampe in Güls, wo sie sich um 15.30 Uhr in den Wassertross einfügen.

Abkühlung im Moselwasser oder umliegenden Freibädern

Wem selbst nach Abkühlung zumute ist, der hält seine Beine am Stattstrand ins Moselwasser, oder nutzt eines der umliegenden Freibäder: Das Bad in Winningen am Inselweg (B416) hat bis 19.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren kostet 4 Euro, Kinder ab sechs Jahren zahlen 2 Euro, darunter ist der Zutritt frei.

Das Freibad auf dem Oberwerth hat bis 20 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren zahlen 2,50 Euro, Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren zahlen 5 Euro. Im Abendtarif, zwei Stunden vor Schluss, werden 4 Euro verlangt.

Das Moselschwimmen wird von der DLRG Koblenz ausgerichtet, die 2024 ihr 100-jähriges Bestehen mit Party und Livemusik nach dem Moselschwimmen am Stattstrand feierte. Dies wird es diesmal nicht geben, sagt Jonas Degen von den Lebensrettern.

Mehr Infos zum Moselschwimmen gibt’s hier