Stadtrat stimmt ab Ausbau Kapellenstraße Mülheim-Kärlich: Das ist geplant 19.11.2025, 08:00 Uhr

Eva Hornauer

Pflastersteine weichen Asphalt: Die „Kapellenstraße“ im Herzen von Mülheim-Kärlich muss frühzeitig erneuert werden. Der Straßenbelag ist stark beschädigt. Die aktuellen Pläne wurden nun in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt.

Wo derzeit noch Autoreifen über Pflastersteine klappern, soll bald eine glatte Asphaltschicht sein: Die „Kapellenstraße“ in Mülheim-Kärlich soll rundum erneuert werden. Frühzeitig, denn sie ist marode. Der Pflasterbelag ist stark beschädigt. „Die Straße ist eine Gefahrenquelle.







