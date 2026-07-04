ÖPNV-Knotenpunkt in Koblenz Ausbau des Busbahnhofs Löhr-Center wird ein Großprojekt Matthias Kolk 04.07.2026, 08:00 Uhr

i So könnte der neue Busbahnhof mit Querung über die Hohenfelder Straße nach dem Umbau aussehen. Bei der Visualisierung handelt es sich aber um einen Vorentwurf, der noch Änderungen unterliegt. slb_architekten und ingenieure

Moderner, besser für Fahrgäste, barrierefrei: Der Busbahnhof am Löhr-Center in Koblenz soll ausgebaut werden. Erste Entwürfe liegen für das Projekt vor. Wie die aussehen und was Stand jetzt geplant ist, erläutern Vertreter der Koveb.

Durch den Busbahnhof am Löhr-Center in der Koblenzer City weht noch immer der Wind der 1980er-Jahre. Seit er zusammen mit dem Einkaufszentrum erbaut wurde, hat sich an ihm gar nicht so viel verändert. Modernen Ansprüchen, zum Beispiel was die Barrierefreiheit betrifft, entspricht er jedenfalls nicht.







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