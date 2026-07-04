Moderner, besser für Fahrgäste, barrierefrei: Der Busbahnhof am Löhr-Center in Koblenz soll ausgebaut werden. Erste Entwürfe liegen für das Projekt vor. Wie die aussehen und was Stand jetzt geplant ist, erläutern Vertreter der Koveb.
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Durch den Busbahnhof am Löhr-Center in der Koblenzer City weht noch immer der Wind der 1980er-Jahre. Seit er zusammen mit dem Einkaufszentrum erbaut wurde, hat sich an ihm gar nicht so viel verändert. Modernen Ansprüchen, zum Beispiel was die Barrierefreiheit betrifft, entspricht er jedenfalls nicht.