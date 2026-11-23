Pasta und Pizza sind passé: In einigen Wochen soll es anstelle des ehemaligen Vapiano im Koblenzer Forum asiatische Küche geben. Das Kingogi verspricht koreanisches BBQ und Hotpots. Was der Inhaber zum Konzept und geplanten Eröffnungstermin sagt.
Lesezeit 2 Minuten
Die Gastro-Szene in Koblenz erhält Zuwachs: Ein neues asiatisches Restaurant, das Kingogi, wird am Zentralplatz eröffnen, wo bis März 2024 das Vapiano Gäste bediente. Aktuell werden dazu die beiden großen Flächen im Forum umgebaut. Auf der Internetseite kündigen die Inhaber des Kingogi koreanisches BBQ und Hotpots an, versprechen ein Lokal, „wo traditionelle Aromen auf moderne Genusskultur treffen“.