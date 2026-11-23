Gastro-Szene im Fokus Aus Vapiano-Leerstand im Koblenzer Forum wird Kingogi Katrin Steinert 23.11.2026, 15:00 Uhr

i Die Fenster des Forums am Koblenzer Zentralplatz sind mit Planen verhängt, innen wird der Ausbau zum Kingogi vorbereitet. Katrin Steinert

Pasta und Pizza sind passé: In einigen Wochen soll es anstelle des ehemaligen Vapiano im Koblenzer Forum asiatische Küche geben. Das Kingogi verspricht koreanisches BBQ und Hotpots. Was der Inhaber zum Konzept und geplanten Eröffnungstermin sagt.

Die Gastro-Szene in Koblenz erhält Zuwachs: Ein neues asiatisches Restaurant, das Kingogi, wird am Zentralplatz eröffnen, wo bis März 2024 das Vapiano Gäste bediente. Aktuell werden dazu die beiden großen Flächen im Forum umgebaut. Auf der Internetseite kündigen die Inhaber des Kingogi koreanisches BBQ und Hotpots an, versprechen ein Lokal, „wo traditionelle Aromen auf moderne Genusskultur treffen“.







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