Wiedereröffnung an der B9 Aus Saturn am Ikea in Koblenz wird Media Markt 19.11.2025, 15:30 Uhr

i Am Donnerstag, 20. November, eröffnet der Saturn im Gewerpepark in Bubenheim nach dem Umbau wieder, allerdings als Media Markt. Matthias Kolk

Für rund zwei Monate war der Saturn im Gewerbepark in Bubenheim geschlossen. Nach dem Umbau des Marktes eröffnet er nun wieder, allerdings als Media Markt – und pünktlich zu einer der wichtigsten Wochen für den Handel im Jahr.

Acht Wochen lang war der Saturn im Gewerbepark in Bubenheim wegen Umbauarbeiten gesperrt, jetzt öffnet der Elektronikhändler wieder, allerdings als Media Markt. Damit gibt es in Koblenz künftig nur noch einen Saturn, dafür zwei Media Märkte. Die Vertriebsmarken Saturn und Media Markt gehören beide zu derselben Unternehmensgruppe, von daher war es ein leichtes, den Saturn in Bubenheim umzubenennen.







Artikel teilen

Artikel teilen