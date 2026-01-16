Verlorene Räume in Löf Aus Lost Place St. Maximiner Hof werden Ferienwohnungen Annika Wilhelm 16.01.2026, 06:30 Uhr

i Der Dachboden ist wohl der Lieblingsort von Claudia Fritsche und Erik Ullrich: Hier entsteht eine von sechs Ferienwohnungen. Mirco Klein

Lost Place? Von wegen. Claudia Fritsche und Erik Ullrich bauen den St. Maximiner Hof in Löf um. Die Arbeiten laufen – im nächsten Sommer wollen sie schon fertig sein. Das haben sie alles vor.

Ein Lost Place muss nicht für immer verloren sein: Das zeigt das Ehepaar Claudia Fritsche und Erik Ullrich. Sie kauften 2022 den St. Maximiner Hof in Löf und bauen diesen derzeit um. Sechs Ferienwohnungen und eine Eventlocation sollen hier entstehen. Im nächsten Sommer sollen die ersten Wohnungen schon fertig sein.







