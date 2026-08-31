Projekt B68 im Rauental Aus leeren Büros werden 62 neue Wohnungen in Koblenz Matthias Kolk 31.08.2026, 14:45 Uhr

i Seit mehreren Jahren steht ein ehemaliges Telekom-Gebäude in der Blücherstraße in Koblenz leer. Nun wird es zu einem Wohnhaus mit 62 kleinen Apartments umgebaut. Matthias Kolk

Im Koblenzer Rauental wird einem leeren Haus wieder Leben eingehaucht. In ein altes Bürogebäude in der Blücherstraße sollen im nächsten Jahr Dutzende Mieter in kleine Apartments einziehen. Was sich hinter dem Projekt 68 verbirgt.

Aus einem leer stehenden Bürogebäude im Koblenzer Rauental wird ein Haus mit 62 kleinen Wohnungen: Voraussichtlich im Spätsommer 2027 sollen die ersten Mieter in das lang gezogene Gebäude in der Blücherstraße 6-8 einziehen. Die Köpfe hinter dem Projekt B68, wie es angelehnt an die Hausadresse heißt, haben unserer Redaktion vorgestellt, was dort genau geplant ist.







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