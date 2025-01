Feuerwehreinsatz in Koblenz Aus Gebäudekomplex in der Altstadt steigt Rauch auf 20.01.2025, 19:43 Uhr

i Einsatz am Montagnachmittag: Ein Feuerwehrauto steht vor dem Gebäudekomplex an der Ecke Friedrich-Ebert-Ring/Hohenfelder Straße. Matthias Kolk

Eine Rauchentwicklung beschäftigte am Montagnachmittag eine größere Anzahl Einsatzkräfte. Die Ursache des Rauchs konnten die Wehrleute nicht finden – sie kontrollieren den betroffenen Gebäudekomplex aber weiterhin.

Wegen einer Rauchentwicklung kam es am Montagnachmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Koblenzer Altstadt. Gegen 16 Uhr wurde aus einem Gebäudekomplex nahe der Ecke Friedrich-Ebert-Ring/Hohenfelder Straße Rauch gemeldet, der, so hieß es, aus dem dritten Obergeschoss aufsteige.

