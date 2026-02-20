WG statt verlorener Raum Aus der Brandruine in Bendorf wird bezahlbarer Wohnraum Annika Wilhelm 20.02.2026, 06:00 Uhr

i Mitten in der Bendorfer Innenstadt, umgeben von Ärzten und einer Apotheke, liegt die Brandruine. Einst war sie ein Wohnhaus, jetzt soll sie abgerissen werden. Ingo Beller

Lange war die Brandruine in der Bachstraße von Bendorf ein trauriger Anblick – jetzt soll sie abgerissen werden. Danach soll hier neuer Wohnraum entstehen. Für wen dieser angedacht ist und wie das neue Gebäude aussehen soll.

Das Rätsel um die Brandruine in der Bachstraße ist gelüftet: Das einstige Wohnhaus wird demnächst abgerissen. Doch hier wird keine Lücke klaffen. Stattdessen soll hier etwas ganz Neues entstehen, was Investor Michael Becker als „Zukunft des Wohnens im Alter“ bezeichnet: In dem Neubau sollen nicht nur bezahlbare Mietwohnungen entstehen, sondern auch eine Senioren-Wohngemeinschaft, kurz: Senioren-WG.







