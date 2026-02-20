Lange war die Brandruine in der Bachstraße von Bendorf ein trauriger Anblick – jetzt soll sie abgerissen werden. Danach soll hier neuer Wohnraum entstehen. Für wen dieser angedacht ist und wie das neue Gebäude aussehen soll.
Lesezeit 3 Minuten
Das Rätsel um die Brandruine in der Bachstraße ist gelüftet: Das einstige Wohnhaus wird demnächst abgerissen. Doch hier wird keine Lücke klaffen. Stattdessen soll hier etwas ganz Neues entstehen, was Investor Michael Becker als „Zukunft des Wohnens im Alter“ bezeichnet: In dem Neubau sollen nicht nur bezahlbare Mietwohnungen entstehen, sondern auch eine Senioren-Wohngemeinschaft, kurz: Senioren-WG.