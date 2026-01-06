Kostenlos in die Disco Aus dem Zenit in Koblenz wird nun das Exit Annika Wilhelm 06.01.2026, 10:01 Uhr

i Noch hängen die Schilder im Eingangsbereich, doch im Laufe der Woche wird sich das ändern: Mit dem Zenit ist Schluss. Arne Kurth benennt seine Diskothek um, geht neue Wege. Alexej Zepik

Das Zenit in Koblenz ist Geschichte: 21 Jahre lang war die Diskothek am Görresplatz eine Institution, doch das Konzept einer gewöhnlichen Disco funktioniert nicht mehr. Jedenfalls nicht in Koblenz. Arne Kurth hat sich darum etwas Neues ausgedacht.

Vor etwa einem Jahr steckte Arne Kurth mitten in den Renovierungsarbeiten: Seine Diskothek am Görresplatz, das Zenit, brauchte ein neues Konzept. Darum entschied sich der Inhaber nicht nur für eine neue Einrichtung, auch die Musik und das Lichtkonzept änderte sich.







Artikel teilen

Artikel teilen